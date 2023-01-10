Зеленский попросил вооружение у Мишеля

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 10 января, в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем попросил вооружения, – сообщают СМИ

В своем микроблоге в Twitter Зеленский написал: «Во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем проинформировал его о ситуации на поле боя и насущных нуждах Украины в вооружении».

В свою очередь президент Евросовета на пресс-конференции по итогам подписания декларации о сотрудничестве между Североатлантическим альянсом и ЕС во торник, 10 января, заявил, что Евросоюз и страны – члены сообщества в качестве помощи Киеву совместно выделили уже €50 млрд.

Киев, Иван Бабурин

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