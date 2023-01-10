Бербок посетила Харьков, где пообещала еще оружия

Глава МИД Германии Анналена Бербок во вторник, 10 января, с необъявленным визитом посетила Харьков, где пообещала Украине новые поставки оружия, – сообщают СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство ФРГ.

В опубликованном заявлении на сайте МИД ФРГ, в частности, говорится: «По приглашению моего украинского коллеги и друга Дмитрия Кулебы я намереваюсь сегодня здесь, в Харькове, получить представление о ситуации и, прежде всего, услышать жителей. Во всех частях Украины – от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку. Сюда относится зимняя помощь, которую мы предоставили – генераторы и трансформаторы, горючее и одеяла сейчас спасают жизнь на месте. И сюда относятся также новые поставки оружия, в которых нуждается Украина»

Как сообщает ТАСС, в поездке Бербок сопровождали Кулеба и посол Украины в Берлине Алексей Макеев. Визит германского министра до последнего момента держался в секрете по соображениям безопасности.

Харьков, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»