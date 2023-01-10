Кулеба призвал Бербок прислать немецкие танки на Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам визита в Харьков министра иностранных дел Германии Анналены Бербок во вторник, 10 января, поблагодарил коллегу за активную роль в решении вопроса о поставках на Украину необходимого оружия, и заявил, что осталось одно – прислать на Украину немецкие танки, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Кулеба написал: «Уверен, что этот визит будет иметь резонанс не только в Украине и Германии, но и в Европе и мире. Наши переговоры в пути продолжались три часа – при других обстоятельствах министры обычно столько не говорят. Формула мира, санкции, трибунал, евроинтеграция, оружие – все это мы подробно обсудили и готовим соответствующие решения. Но, безусловно, каждую минуту во время визита нас незримо сопровождала тема Леопардов. Я объяснил коллеге и немецким медиа, что немецкие танки не являются нашей прихотью и они нужны нам не для прогулок».

«Я думаю, что немецкое правительство где-то в глубине души уже понимает, что это решение будет принято. Огорчает лишь то, что это решение еще не принято и поэтому мы теряем драгоценное время и жизнь. При этом я благодарен правительству Германии за все те решения, которые были приняты за последние 11 месяцев для предоставления Украине необходимого оружия. Я особенно благодарен Анналене за ее важную роль в этом. Осталось последнее большое решение – о предоставлении немецких танков», – подчеркнул глава украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

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