Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем вижеооращении во вторник, 10 января, заявил, что лишил гражданства Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике лидер украинцев говорит: «На основании материалов, которые были подготовлены СБУ и Государственной миграционной службой и в соответствии с Конституцией я принял решение о прекращении гражданства четырех лиц – Деркача Андрея Леонидовича, Медведчука Виктора Владимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равильевича».

В справке, опубликованной на сайте Интерфакс-Украина говорится: «Виктор Владимирович Медведчук – экс-глава партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и бизнесмен.

Андрей Леонидович Деркач – проросийский народный депутат. В августе 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции в отношении внефракционного народного депутата Андрея Деркача и ряда лиц, против которых были введены санкции Соединенными Штатами Америки.

Козак Тарас Романович – проросийский медиамагнат, член бывшей фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь». С 20 января 2022 года находится под санкциями Министерства финансов США.

Кузьмин Ренат Равильевич – народный депутат. По информации ГБР, в рамках досудебного расследования установлено, что Кузьмин накануне и после начала СВО размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине. 5 октября 2022 года был уведомлен о подозрении в государственной измене».

Киев, Иван Бабурин

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