В Софийском соборе в Киеве планируют открыть платный коворкинг

В памятнике древнерусского зодчества XI века, главном христианском храме домонгольской Руси, национальном музее-заповеднике, мировом достоянии ЮНЕСКО Софии Киевской в доме Консистории в понедельник, 16 января, запланировано открытие «платного коворкинга», – передает украинское издание Страна.ua со ссылкой на пресс-службу музея-заповедника.

На странице музея-заповедника в одной из соцсетей сообщается, что «в коворкинге будет постоянно-работающий скоростной интернет, поэтому там смогут работать и учиться все желающие. Также гостям будут предлагать отдельную комнату для встреч, горячие напитки и укрытия. Стоимость аренды рабочего места – 100 грн в час».

Киев, Иван Бабурин

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