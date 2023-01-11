Зеленский попросился в НАТО по примеру Швеции и Финляндии

Президент Украины Владимир Зеленский во Львове на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегами из Польши и Литвы в среду, 11 января, попросил ускорить интеграцию страны в НАТО, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ глава украинцев сказал: «Было бы максимально эффективным и отвечающим реальности и нашему оборонному потенциалу решение членов НАТО об ускорении интеграции Украины в Альянс как это было в случае с Швецией и Финляндией».

«На сегодня просто поддержки Украины от коллег с НАТО и просто поддержки в виде риторики недостаточно. Недостаточно для мотивации нашей державы, мотивации наших воинов. Нам нужны шаги вперед. Мы очень ждем мощных шагов в Вильнюсе на саммите НАТО», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»