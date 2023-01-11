В Киеве СБУ проводит «пересеивающие» мероприятия

Киевские правоохранители заявили, что в среду, 11 января, Служба безопасности Украины (СБУ) будет проводить контрразведывательные мероприятия в спальных районах Киева. Возможен поквартирный обход граждан и проверка документов, – сообщают украинские СМИ.

Украинские силовики, в частности заявили: «Будут «пересеивающие» мероприятия в отношении проверяемых лиц. Именно сегодня проверяется правительственный квартал, но ежедневно проверяются и объекты критической инфраструктуры. В правительственном квартале осматриваются подвалы, чердаки, местами осуществляется поквартирный обход. Такие мероприятия возможны и в других районах столицы».

Киев, Иван Бабурин

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