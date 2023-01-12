Киевский режим официально разрешил иностранцам служить в нацистском полку «Азов»*

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко в четверг, 12 января, заявил, что парламент принял закон, разрешающий иностранцам служить в подразделениях Нацгвардии. В частности – в полку «Азов»*, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Гончаренко написал: «Ранее был принят ряд законопроектов, касающихся прохождения службы в Украине иностранцами, но они позволяли служить только в ВСУ, но не в Нацгвардии. «Азов»* является подразделением НГУ, и иностранцы, служившие там, не могли находиться на территории Украины легально, а в будущем – не могли рассчитывать на гражданство Украины. Теперь это исправлено».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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