Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в четверг, 12 января, заявил, что «бегство ВСУ из Соледара будет плановым решением командования», – сообщают украинские СМИ.

В программе на YouTube-канале Марка Фейгина* советник Офиса Зеленского сказал: «Ситуация контролируется нами, и мы принимаем решение, как лучше поступить в соответствии с общим оборонным планом на этом направлении в данном случае. Поэтому, если мы оставим Соледар, это не будет бегство или окружение, это будет плановое решение командования».

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Киев, Иван Бабурин

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