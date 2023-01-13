Киевский режим заявил, что начал получать западное тяжелое вооружение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 13 января, заявил, что уже пять стран готовы передать украинской армии танки Leopard, – сообщают украинские СМИ.

На видео, опубликованном в Instagram*, Кулеба говорит: «Наша цель – собрать танковую бригаду из «Леопардов». Это для начала. Почему «Леопард»? Потому что это танк, который производился в Европе на протяжении десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять, там есть разные модификации. Но мы ставим себе амбициозные задачи, и наша амбициозная задача – в рамках танковой коалиции собрать бригаду».

В свою очередь, глава офиса президента Украины Андрей Ермак также сегодня заявил, что Запад начал поставлять Украине тяжелое вооружение, – сообщил французский телеканал BFMTV.

В эфире телеканала Ермак сказал: «Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров. Речь идет про танки и другое тяжелое вооружение, в которых сейчас особенно нуждаются украинские войска. Я убежден, что эти поставки продолжатся».

Киев, Иван Бабурин

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