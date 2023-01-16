США приступили к расширенной подготовке украинских военных в Германии

Американские военные в воскресенье начали в Германии расширенную боевую подготовку украинских военнослужащих. Об этом сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает AP.

По его словам, обучение пройдут около 500 военных, прибывших из Украины несколько дней назад. Расширенная боевая подготовка займет пять-восемь недель.

Генерал планирует в понедельник посетить полигон в Графенвере (Бавария), чтобы лично ознакомиться, как проходит обучение украинских сил.

Как отмечает агентство, до сих пор Пентагон отказывался сообщить, когда именно начнется подготовка украинских военных.

Обучение направлено на оттачивание навыков для наступления или отражения атаки.

AP уточняет, что США уже обучили больше 3,1 тыс. военных ВСУ применению и обслуживанию определенного оружия и техники. Речь идет в том числе о РСЗО HIMARS, гаубицах и бронетехнике.

Накануне власти Великобритании заявили, что в ближайшие дни начнется обучение украинских военнослужащих по использованию передаваемых Киеву танков и гаубиц. Ранее сообщалось, что Лондон в ближайшие недели поставит Украине 14 танков Challenger 2.

Москва, Наталья Петрова

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