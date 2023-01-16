Экс-замсекретаря Совета безопасности Украины генерал Сергей Кривонос заявил, что потеря Артемовска (Бахмута) может создать условия для окружения группировки украинских военных, – сообщает в понедельник, 16 января, украинский телеканал «Прямой».

В интервью телеканалу Кривонос сказал: «Если говорить о Бахмуте, то его можно использовать в качестве плацдарма для развития наступления россиян на славянском и запорожском направлениях. Кроме того, могут быть созданы определенные предпосылки для окружения группировки ВСУ на востоке Украины. Угроза окружения станет реальной, если российские войска будут активно продвигаться на харьковском направлении».



Следует отметить, что британское издание The Times в понедельник, 16 января, пишет, что в обороне Артемовска (Бахмута) задействовано значительно количество иностранных наемников.

В публикации The Times говорится: «Киев не отправляет свои отборные подразделения на оборону Бахмута и Соледара. Результатом является отчаянная защита добровольцев. Среди них бойцы из Международного легиона, а также канадцы и американцы».

Киев, Иван Бабурин

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