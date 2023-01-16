Кличко в Давосе пожаловался, что энергетический коллапс на Украине может наступить «в любую секунду»

Глава администрации Киева Виталий Кличко во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в понедельник, 16 января, заявил, что коллапс энергетической системы Украины может случиться в любую секунду, -сообщает CNN.

В ходе своего выступления Кличко сказал: «В настоящий момент в Киеве фиксируется дефицит электричество примерно в 30%. На Украину пришли холода и в таких условиях невозможно жить без электроэнергии. Мы не говорим о коллапсе, но он может произойти в любую секунду».

Давос, Иван Бабурин

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