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NewDayNews.ru

Вторник, 17 января 2023, 01:49 мск

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МАГАТЭ открыло постоянную миссию на Южно-Украинской АЭС

Рафаэль Гросси Фото: скрин видео МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после церемонии поднятия флага МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области, где организация уже создала свою первую постоянную миссию, заявил, что организация планирует создать свои постоянные миссии на всех объектах атомной электроэнергетики Украины, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Гросси разместил видео, в котором он говорит следующее: «Мы здесь, чтобы остаться и помогать обеспечивать ядерную безопасность во время происходящего конфликта. Скоро МАГАТЭ будет постоянно представлено на всех АЭС. Год назад мы были здесь вместе. И сейчас, даже вопреки всем этим трудностям, МАГАТЭ здесь. Работая с вами, работая с регулятором, работая с «Энергоатомом» и со всеми сотрудниками, которых мы рады видеть. И вот мы сейчас устанавливаем наше постоянное присутствие здесь».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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