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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 17 января 2023, 01:54 мск

Новости Конфликт на Украине

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Замгоссека США назвала Шмыгаля и Ермака «энергичными молодыми украинцами»

Фото: РИА «Новый День»

Заместитель госсекретаря США Вэнди Шерман в понедельник, 16 января, прибыла с визитом Киев с визитом. и провела встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем и главой президентского офиса Андреем Ермаком, – передают СМИ.

Сообщается, что на встрече Шмыгаль и Ермак проинформировали американскую гостью о крайне сложной ситуация для ВСУ в районе Соледарско-Бахмутской агломерации. Со своей стороны Шерман поинтересовалась, каковы потребности ВСУ на данный момент, чтобы «ситуацию переломить».

После встречи с Ермаком и Шмыгалем в своем микроблоге в Twiitter Шерман написала: «Гордимся тем, что начинаем наш визит в Киев с энергичных молодых украинцев».

«Мы обсудили ключевые вызовы, связанные с российской агрессией, с Уэнди Шерман и американской делегацией сегодня», – в свою очередь также в Twiitter написал Шмыгаль.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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