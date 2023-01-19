Киевский режим заявил, что убил своего участника переговоров с Россией «по ошибке»

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 19 января заявил, что член первой делегации Украины на переговорах с Россией весной прошлого года Денис Киреев был ликвидирован СБУ по подозрению в «шпионаже» в пользу России из-за причастности к российским спецслужбам по ошибке, – сообщает портал Delfi.

В интервью порталу Подоляк сказал: «Он (Киреев,– прим ред.) имел отношение к главному управлению разведки, а его убийство связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. … У одной структуры были определенные претензии к Кирееву, а другая сторона не успела эти претензии урегулировать в диалоговом формате. … Интерес другой структуры к переговорщику не был связан с работой делегации на российской-украинских переговорах, как и с переговорным процессом как таковым. Он не являлся агентом РФ».

Ранее сегодня издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного сотрудника СБУ сообщила, что спецслужба застрелила Киреева, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы.

Киев, Иван Бабурин

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