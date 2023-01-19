На Украине возбудили уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Юрчишин в четверг, 19 января, заявил, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против наместника Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Павла (Лебедя) «за разжигание религиозной вражды», – передают украинские СМИ.

Как сообщают СМИ, Юрчишин сказал, что дело против наместника Павла было возбуждено за такие слова в адрес раскольнической церкви: «Успенский собор отдали раскольнику и самосвяту. Раскольник это Филарет, самосвят – Епифаний. Мне говорят помянуть Епифания. Кого – сущего беса? Раскольника?».

В Генпрокуратуре Украины, в свою очередь, сообщили следующее: «Производство открыто по факту его высказываний, направленных на разжигание религиозной вражды и ненависти между верующими, пропаганды исключительности УПЦ (МП) и употребления в отношении ПЦУ и ее священнослужителей ругательств и оскорблений».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»