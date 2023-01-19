Зеленский заявил, что многие страны готовы передать танки, но ждут разрешения от страны-производителя

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем в Киеве в четверг, 19 января, заявил, что многие страны готовы поставить танки, но ожидают согласия на это от страны-производителя, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ лидер киевского режима сказал: «Вопрос танков для Украины по-прежнему остается актуальным и очень чувствительным. Этот вопрос зависит от многих причин, но, к сожалению, не зависит от желания Украины. Мы, как можем, оказываем политическое давление, но самое главное, что оказываем его аргументированно. Сейчас многие страны в ЕС хотели бы предоставить Украине танки».

«Они мотивированы и поддерживают нас, но они ждут соответствующего документа из тех государств, которые имеют на это право. И вы знаете эти государства. И Польша готова, и, если честно, Финляндия, и Португалия, и Испания, и еще достаточное количество стран, которые готовы обеспечить нас даже небольшим количеством танков, которые у них есть на вооружении. Мы все ждем согласия страны, которая имеет права на те или иные соответствующие лицензии», – заявил Зеленский.

Кроме того, глава украинцев подчеркнул, что уже предоставляемых количества танков Украине недостаточно, чтобы действовать быстро.

Со своей стороны, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что «следующие недели и месяцы будет важными, именно поэтому в его организации очень решительно настроены убеждать страны-члены ЕС передавать танки Украине.

«Я говорил вчера в Европейском парламенте, что танки и соответствующее вооружение должно быть предоставлено Украине. И, чем быстрее, тем лучше», – подчеркнул Мишель.

Киев, Иван Бабурин

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