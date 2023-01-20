Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в пятницу, 20 января, заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о лишении государственных наград артистов, подозревающихся в измене, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Ткаченко написал: «Наконец-то у нас появится механизм лишения государственных наград артистов, которые зарекомендовали себя как предатели. Депутаты взяли наработку МКИП и зарегистрировали соответствующий законопроект. Взяли за основу законопроект Министерства культуры о «депушкинизации» – в части процедуры вывода из реестра монументов советского и тоталитарного прошлого, чтобы убирать их из публичного пространства».

«Вместе с депутатами в рабочей группе будем работать над более широким законом о дальнейшей деколонизации, суверенизации и лишении тоталитарного прошлого нашего культурного пространства», – подчеркнул главный ответственный за культуру на Украине.

Киев, Иван Бабурин

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