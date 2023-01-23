Российская армия отодвинула линию обстрела в Запорожской области

Российские военные в ходе наступления отодвинули линию огня со стороны ВСУ от населенных пунктов в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сел Запорожской области», – приводит слова Рогова РИА «Новости». Он подчеркнул, что российским войскам удалось выбить подразделения ВСУ из некоторых сел, откуда были удары по мирному населению.

Ранее сегодня Рогов сообщил, что украинские войска покинули село Каменское, сейчас оно находится в серой зоне. Он отметил, что взятие под контроль этого населенного пункта позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью.

В конце прошлой недели Рогов сообщил, что ВС России взломали первую линию обороны ВСУ на отдельных участках фронта в Запорожской области, по всей линии фронта идут активные боевые действия. По его словам, российские войска продвинулись в регионе на глубину 7 километров. «В процессе окончательного освобождения не менее семи населённых пунктов», – написал он в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Петрова

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