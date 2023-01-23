Киев требует от Запада «сотни танков для фронта против варварства из болот»

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в понедельник, 23 января, заявил, что Киеву необходимы несколько сотен западных танков, а не 10-20 единиц, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Ермак написал: «Наша цель – границы 1991 года. Общая цель демократии – обеспечение стабильного развития и понятный мировой порядок, а без победы Украины ничего из этого не будет. Поэтому сегодня каждый танк, способный воевать, должен быть на нашем фронте. Потому что это не только украинский фронт. Это фронт цивилизации против отсталости и варварства из болот».

Киев, Иван Бабурин

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