российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 января 2023, 14:45 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС России уничтожили десятки военных ВСУ при форсировании Днепра на катерах

Архив, фото: Минобороны Украины

Украинские военные предприняли попытку на катерах форсировать Днепр, но были уничтожены. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

ВС России пресекли попытку форсирования Днепра подразделениями ВСУ в районе Новой Каховки. Украинские военнослужащие активизировались сегодня утром в направлении населенных пунктов Корсунка и Днепряны. На противоположном от них берегу было обнаружено скопление боевых машин пехоты ВСУ и живой силы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы Херсонской области. Российские военные нанесли по ним удар. В итоге уничтожены три катера, шесть БМП и до 100 военнослужащих ВСУ.

В декабре врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВС России пресекают все попытки ВСУ форсировать Днепр, защищая левобережную часть региона.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Конфликт на Украине, Россия,