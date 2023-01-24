ВС России уничтожили десятки военных ВСУ при форсировании Днепра на катерах

Украинские военные предприняли попытку на катерах форсировать Днепр, но были уничтожены. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

ВС России пресекли попытку форсирования Днепра подразделениями ВСУ в районе Новой Каховки. Украинские военнослужащие активизировались сегодня утром в направлении населенных пунктов Корсунка и Днепряны. На противоположном от них берегу было обнаружено скопление боевых машин пехоты ВСУ и живой силы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы Херсонской области. Российские военные нанесли по ним удар. В итоге уничтожены три катера, шесть БМП и до 100 военнослужащих ВСУ.

В декабре врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ВС России пресекают все попытки ВСУ форсировать Днепр, защищая левобережную часть региона.

Москва, Наталья Петрова

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