Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Киеве на пресс-конференции во вторник, 24 января, заявил, что надеется на то, что Финляндия поддержит Украину на пути в НАТО, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами глава киевского режима сказал: «Мы поддерживаем Финляндию и Швецию на пути к Альянсу, присоединению к самой мощной на сегодня платформе безопасности. Мы бы хотели, поскольку сегодня мы поддерживаем эти шаги, чтобы завтра мы не шли по этой дороге в одиночку. Мы должны построить стойкую армию, чтобы мы дошли туда».

Напомним, что ни Финляндия, ни Швеция членами блока НАТО не являются, а только подали заявку на вступление в Альянс.

Киев, Иван Бабурин

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