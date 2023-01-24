На Украине требуют легализовать каннабис

Исполнительный директор Благотворительного фонда «Пациенты Украины» Инна Иваненко на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник, 24 января, заявила, что пациентские, ветеранские и правозащитные организации Украины обратились к народным депутатам с требованием принять законопроект о легализации лекарственных средств на основе медицинского каннабиса.

В ходе общения с представителями украинских СМИ Иваненко сказала: «Пациентское сообщество уже шесть лет борется за то, чтобы люди с тяжелыми болезнями могли облегчить боль благодаря лекарствам на основе медицинского каннабиса. Это пациенты с эпилепсией, онкологическими заболеваниями, болезнями Паркинсона и Альцгеймера, рассеянным склерозом и ПТСР. Такое лечение – нормальная практика более чем в 50 странах мира. Сегодня наши пациенты за рубежом могут получать лекарства на основе медицинского каннабиса, необходимо дать им такую возможность и в Украине».

«В целом обращение поддержали уже 89 общественных организаций. Согласно обращению, этот законопроект позволит тяжелобольным пациентам и людям с посттравматическим синдромом принимать лекарства на основе медицинского каннабиса по рецепту; врачам – выписывать электронные рецепты, ученым – исследовать каннабис и его производные, а бизнесу – выращивать медицинскую коноплю и производить лекарства по четко регламентированному лицензированию», – заявила исполнительный директор «Пациентов Украины».

Киев, Иван Бабурин

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