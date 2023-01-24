Киевский режим пообещал удары по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк во вторник, 24 января, пообещал удары по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу, – сообщает украинское издание Страна.ua.
В интервью блогеру Майклу Наки* на его YouTube-канале Подоляк сказал: «Внутренняя эскалация войны в России неизбежна. Будут наноситься удары по разным целям. В том числе ударам будут подвержены такие города, которые изнеженные, ленивые, как Москва, Петербург, Екатеринбург и т.д.».
«Украина не наносит ударов по российской территории», – добавил при этом советник главы Офиса Зеленского.
* Физлицо признано в России иностранным агентом
Киев, Иван Бабурин
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