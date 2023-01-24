Зеленский похвалил президента Франции

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем традиционном видеообращении к украинцам во вторник, 24 января, заявил, что отметил «лидерские инициативы» президента Франции Эманюэля Макрона, прозвучавшие в разговоре о «формуле мира», – сообщают украинские СМИ.

Глава киевского режима в своем видеоролике, в частности, говорит: «Сегодня в разговоре с Эманюэлем, я был рад услышать его лидерские инициативы, говоря о «формуле мира», которая обсуждалась в ходе беседы. Спасибо господину президенту за готовность усилить украинскую противовоздушную оборону, расширить наше бронетанковое сотрудничество. Именно этот бронетанковый элемент становится все более весомым для ситуации на фронте. Так же, как и артиллерийский».

«Я благодарю Францию и лично Эманюэля за очень нужные нам решения для усиления украинской артиллерии. Спасибо также за соответствующее лидерство в рамках нашей антивоенной коалиции», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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