На Украине ужесточили наказание за бегство с поля боя

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки к Уголовному кодексу, усиливающий уголовную ответственность за ряд военных нарушений. Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

В частности, документ ужесточает наказание за неисполнение приказов, самовольный уход с поля боя, дезертирство, оставление воинской части, отказ действовать с оружием. Теперь судьи не смогут применять смягчающие обстоятельства при рассмотрении дел, связанных с воинским непослушанием или неисполнением приказов.

Согласно поправкам, за невыполнение приказа военным будет грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, за дезертирство – от 5 до 12 лет, за самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие – от 5 до 10 лет тюрьмы. За самовольное оставление части или места службы будут наказывать лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Верховная рада одобрила законопроект в середине декабря. Его также поддержал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он пояснил необходимость принятия этого закона проблемами с дисциплиной в армии. По его словам, зачастую утраченные из-за невыполнения приказов позиции «приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой». «Так не должно быть», – заявил Залужный, подчеркнув, что армия держится на дисциплине.

Надо отметить, что, по сообщениям СМИ и военкоров, в последнее время на фоне больших потерь ВСУ фиксируются случаи отказа украинскими военнослужащими выходить на позиции. Также сообщается об участившихся случаях сдачи в плен и перехода военных на сторону ВС России.

Москва, Наталья Петрова

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