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Среда, 25 января 2023, 17:47 мск

Новости Конфликт на Украине

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Украинский генштаб запретил своим боевикам отступать из под Артемовска (Бахмута)

Фото: glavcom.ua

Спикер украинского генштаба Андрей Ковалев в среду, 25 января, заявил, что военное руководство не разрешит ВСУ отступить из Артемовска, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Ковалев сказал: «ВСУ не будут выходить из Артемовска, пока там можно обороняться. Ситуация с Артемовском находится под контролем и вопрос отступления сейчас не стоит. Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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