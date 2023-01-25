Украинский генштаб запретил своим боевикам отступать из под Артемовска (Бахмута)

Спикер украинского генштаба Андрей Ковалев в среду, 25 января, заявил, что военное руководство не разрешит ВСУ отступить из Артемовска, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Ковалев сказал: «ВСУ не будут выходить из Артемовска, пока там можно обороняться. Ситуация с Артемовском находится под контролем и вопрос отступления сейчас не стоит. Пока в Бахмуте есть подвалы и возможности держать эту территорию, бойцы будут там оставаться».

Киев, Иван Бабурин

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