Украинская социологическая группа «Рейтинг» в среду, 25 января, опубликовала результаты исследования, согласно которым все больше украинцев считает, что государство не выполняет свои обязательства перед ветеранами конфликта с Россией, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Данные последнего опроса говорят о том, что если в августе 2022 года в целом 69% опрошенных заявили, что государство в достаточной мере поддерживает ветеранов, то в январе количество таких снизилось до 53%. Еще 26% опрошенных заявили, что, по их мнению, государство не выполняет свои обязательства, еще 21% респондентов затруднился с ответом.

Согласно опросу «Рейтинга» сильнее всего ухудшилась оценка ситуации у жителей западных регионов Украины, особенно тех, чьи друзья или родственники побывали на линии бового сопркосновения с российскими войсками.

«Среди главных проблем, с которыми сталкиваются ветераны, украинцы назвали: психологические расстройства – 40%; трудности с оформлением льгот – 29%; проблемы со здоровьем – 28%; трудности с поиском работы – 27%; непонимание общества – 26%; сложности с получением медицинской помощи – 23%; конфликты с близкими и родными – 14%; алкогольная или наркотическая зависимость – 14%», – констатируют украинские социологи.

Киев, Иван Бабурин

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