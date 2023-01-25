Ермак заявил, что передача США Киеву 31 Abrams – это только начало

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 25 января, заявил, что объявление президентом США о передаче Киеву 31 танка Abrams снимает ограничения на поставки бронетехники, и дальше будет – больше, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Ермак написал: «США передадут нам 31 Abrams. Это только начало сотрудничества по танкам. Это снятие ограничений по поставкам таких вооружений. Теперь мы получим танки от США, Германии, Великобритании. И не только от них. Дальше – больше. Главное, что это только начало. Нам нужны сотни танков».

Ранее сегодня президент США Джо Байден официально объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams, добавив, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Следует отметить, что в Пентагоне, заявили, что общий объем нового пакета военной помощи США Украине с танками Abrams составит 400 миллионов долларов.

В опубликованном заявлении минобороны США говорится: «Этот пакет в рамках инициативы оборонной помощи Украине составляет 400 миллионов долларов. В пакет войдут 31 танк Abrams со снарядами калибром 120 миллиметров и другими боеприпасами, восемь тактических транспортных средств для ремонта и эвакуации, транспортные средства поддержки и снаряжения, а также финансирование на обучение, поддержание и обслуживание».

Киев, Иван Бабурин

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