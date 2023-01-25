Зеленский признался, зачем ЮНЕСКО внесло центр Одессы в список Всемирного наследия

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении к украинцам заявил, что внесение ЮНЕСКО исторического центра Одессы в список Всемирного наследия поможет защитить город от России, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава киевского режима говорит: «ЮНЕСКО внесла исторический центр Одессы в список Всемирного наследия. Причем, к списку Всемирного наследия под угрозой. Этот международный шаг поможет нам защищать нашу Одессу».

Комментируя решение ЮНЕСКО, в российском МИДе сказали: «Единственную угрозу имеющему богатую историю городу представляет националистический режим на Украине, на системной основе уничтожающий памятники великим основателям и защитникам Одессы – Императрице Екатерине Второй, её сподвижникам Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Волану, князю Александру Потемкину и генералиссимусу Александру Суворову – которые являются неотъемлемой частью векового исторического наследия и архитектурного ансамбля. Отдельного осуждения со стороны ЮНЕСКО заслуживает размещение и использование военных объектов и вооружения в портовой зоне Одессы. Однако об этом почему-то не вспоминают».

«Показательно и то, что две трети государств-членов Комитета не поддержало эту сомнительную авантюру покровителей «киевского режима» – решение по Одессе было принято всего шестью голосами из 21», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что 24-25 января в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась 18-я внеочередная сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО – руководящего органа Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

Киев, Иван Бабурин

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