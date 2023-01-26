На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, слышны взрывы

Воздушная тревога объявлена на территории всей Украины. Власти Днепропетровской области сообщили о ракетах в небе над регионом, в Николаевской и Херсонской областях уже слышны взрывы.

Согласно онлайн-карте украинского Минцифры, на всей территории станы объявлена воздушная тревога. Первые сирены прозвучали в ряде областей около 07:38 мск.

На карту внесены данные о взрывах в Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской области. В сторону Николаевской области движутся еще три ракеты, несколько летят в сторону Киева. Власти Житомирской области сообщили, что в их сторону тоже летят ракеты.

Слышны взрывы в Харькове, Днепре и Запорожье, сообщает телеграм-канал «Страна.ua». В Николаеве и области начались экстренные отключения электричества, сообщил городской паблик. В ряде городов, включая Одессу и Кривой Рог остановлен весь электротранспорт.

В офисе президент Украины заявили, что ПВО сбила несколько ракет. В районе каких городов это произошло, не уточняется. В Киеве работает система ПВО.

Киев, Наталья Рязанова

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