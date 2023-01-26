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Четверг, 26 января 2023, 10:23 мск

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В ДНР сообщили о боях на окраинах Угледара

Российские военные закрепились на окраинах города Угледара и ведут там бои с подразделениями ВСУ. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

По его словам, противник пытается контратаковать, по нему работает артиллерия.

Кимаковский отметил, что сейчас основная задача российских сил – взятие Уледара в клещи, «как это успешно делалось в районе Соледара и сейчас делается в районе Артемовска» (цитата по ТАСС). По его оценке, «эта тактика очень серьезно себя оправдывает».

Ранее на этой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах российской армии на Угледарском направлении в районе населенного пункта Великая Новоселовка. Он также отметил, что российские войска продвигаются вперед практически на всех участках линии боевого соприкосновения в ДНР, указав, что ситуация остается достаточно тяжелой.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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