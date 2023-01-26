Глава украинского минобороны поблагодарил Канаду за четыре танка

Министр обороны Украины Алексей Резников в четверг, 26 января, выразил благодарность канадской коллеге Аните Ананд за обещанные четыре танка Leopard 2, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Резников написал: «Канада отправит в Украину четыре своих танка Leopard 2 немецкого производства! Спасибо моему большому другу и коллеге Аните Ананд, которая сегодня объявила об этом решении. Спасибо Джастину Трюдо и всему канадскому народу!».

Ранее сегодня министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Оттава поставит Украине четыре танка Leopard 2, – сообщило Toronto Star.

В публикации издания говорится: «Министр обороны Анита Ананд сказала, что Канада в предстоящие недели передаст Украине четыре танка Leopard 2 немецкого производства. Вместе с этой техникой Канада передаст запчасти и боеприпасы, а также обучит украинских военных использованию танков. Ананд допустила возможность дополнительных поставок Украине танков Leopard 2».

Киев, Иван Бабурин

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