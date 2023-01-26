Украина пригрозила отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже, если Россия и Белоруссия будут допущены к соревнованиям

Украинский министр молодежи и спорта и президент Национального Олимпийского комитета Вадим Гутцайт в четверг, 26 января, заявил, что Украина откажется от участия в Олимпийских играх, если МОК воплотит в жизнь свое вчерашнее заявление о допуске к Играм россиян и белорусов под нейтральным флагом, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Гутцайт написал: «Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. Наша позиция неизменна: пока в Украине продолжается война, российских и белорусских спортсменов не должно быть на международных соревнованиях».

Напомним, что накануне Международном олимпийском комитете заявили, что «правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких-либо соревнованиях, а какие нет», а также, что «не стоит лишать права участвовать в соревнованиях только через паспорт».

Кроме того, Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) также заявили о поддержке идеи включения российских и белорусских спортсменов в летние Олимпийские игры 2024 года в Париже, если они не будут выступать под флагами своих стран или в их цветах. При этом следует отметить, что глава киевского режима Зеленский в ответ на это потребовал не допускать Россию к Олимпийским играм «даже под нейтральным флагом».

Киев, Иван Бабурин

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