На Украине могут приравнять коррупцию к мародерству

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин во время встречи с делегацией из США в пятницу, 27 января, заявил, что коррупционные преступления во время войны можно приравнять к мародерству, – сообщают украинские СМИ.

В Telegram-канале Офиса генерального прокурора сообщается, что Костин заявил следующее: «Война не является оправданием для замедления усилий по преодолению коррупции на всех уровнях. Коррупционные преступления во время войны можно приравнять к мародерству. Поэтому борьба с коррупцией и предотвращение таких преступлений – приоритет в работе прокуроров и всех правоохранительных органов. В органах прокуратуры уже идет активная борьба с коррупционными проявлениями и добавил, что за последние пять месяцев пятеро прокуроров были разоблачены на коррупционных преступлениях».

Сообщается также, что во встрече с украинским генпрокурором приняли участие посол США на Украине Бриджит Бринк, генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч, генеральный инспектор Госдепа США Диана Шоу, генеральный инспектор Агентства США по международному развитию (USAID) Николь Ангарелла.

Киев, Иван Бабурин

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