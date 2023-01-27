В Киево-Могилянской академии всем запретили говорить на русском языке

Бывший вице-премьер Украины, член наблюдательного Киево-Могилянской академии Геннадий Зубко, в пятницу, 27 января, заявил, что в отныне в учебном заведении студентам, преподавателям и администрации запрещается общаться на русском языке, – сообщают украинские СМИ.

На своей странице, в одной из соцсетей Зубко написал: «В стенах Национального университета «Киево-Могилянская академия» использовать язык государства-агрессора – русский – запрещено. Если преподавание на русском не ведется в университете уже очень давно, то теперь запрет касается и общения между собой на языке оккупантов в Могилянке. Это касается абсолютно всех: преподавателей, студентов, административного персонала. Эта норма прописана в новых правилах внутреннего распорядка НаУКМА (Национальный университет «Киево-Могилянская академия»), утвержденных сегодня на 40-й сессии Академической конференции университета».

Следует напомнить, что секретарь СНБО Алексей Данилов осенью 2022 года заявил, что «русский язык должен исчезнуть с территории Украины».

Киев, Иван Бабурин

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