Посол Украины в Париже назвал количество западных танков, на которое рассчитывает Киев

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в пятницу, 27 января, заявил, что Украина может получить в сумме 321 иностранный танк, – сообщает французский телеканал BFM.

В эфире телеканала украинский посланник в Париже сказал: «Я могу заявить, что ряд стран официально подтвердили согласие на поставку Украине 321 тяжелого танка. Однако, передача тяжелой техники может проходить с задержками, тогда как Украина нуждается в этой помощи в максимально короткие сроки».

Париж, Иван Бабурин

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