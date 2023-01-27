Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в пятницу, 27 января, заявил, что Киев запускает «марафон честности» против попыток руководства МОК вытянуть в мировой спорт представителей России, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике лидер киевского режима говорит: «Сегодня мы начинаем марафон честности, который будет направлен на то, чтобы очистить руководство международных олимпийских структур от лицемерия и попыток вытянуть в мировой спорт представителей государства-террориста».

«Нельзя не быть разочарованным недавними заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха, в котором тот заявил, что МОК рассмотрит возможность выступления российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов. Я неоднократно говорил с главой МОК на эту тему, однако так и не услышал, как Томас Бах намерен защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования», – заявил глава украинцев.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что «влияние (России, – прим. ред.) будет просто неизбежно, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более – в парижской Олимпиаде».

Киев, Иван Бабурин

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