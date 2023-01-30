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Понедельник, 30 января 2023, 19:36 мск

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В МИД Украины потребовали от Берлина «в десять раз больше «Леопардов»

Мельник. Фото: МИД Украины

Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол Киева в Германии Андрей Мельник в понедельник, 30 января, потребовал в десять раз больше немецких танков «Леопард», обещанных Берлином, – сообщает украинский телеканал «Рада».

В интервью телеканалу Мельник сказал: «Мало дать 14 «Леопардов» и потом сказать, что вот, теперь нормально, мы выполнили свой моральный долг перед украинцами, можно спокойно спать. Я говорю за 14 танков – спасибо. Но ваша промышленность может направить еще как минимум в десять раз больше».

Напомним, что ранее Мельник требовал от Берлина подводную лодку класса HDW 212A, чтобы «выгнать Россию из Черного моря».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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