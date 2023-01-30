СМИ: Киев арестовал имущество «олигарха Дерипаски»

Офис генерального прокурора Украины в понедельник, 30 января, сообщил, что арестовал имущество «подсанкционного российского олигарха» – украинского предприятия, которое является крупнейшим производителем гидроксида алюминия», – сообщает Интерфакс-Украина.

В сообщении в Telegram-канале украинского ведомства говорится: «По ходатайству Офиса генерального прокурора арестовано 32 млн. грн. (около 60 млн. руб. по курсу) крупнейшего в Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. … В2000 году это украинское предприятие было приватизировано холдингом, принадлежащим российскому олигарху. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы».

Как пишет украинский Интерфакс, «в сообщении Офиса генпрокурора не указывается имя российского олигарха, но речь идет об Олеге Дерипаске».

«Ранее по ходатайствам прокуроров было арестовано имущество этого субъекта хозяйствования – 12 земельных участков, комплекс морского порта, квартиры, админздания, производственные цеха, 46 транспортных средств, 240 единиц специальной техники. На сегодня общая стоимость арестованных активов превышает 1 млрд. грн. (1, 88 млрд. ру. по курсу)» – сообщает агентство со ссылкой на сообщение генпрокуратуры Украины.

Киев, Иван Бабурин

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