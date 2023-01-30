На Украине прозвучал призыв к импичменту Зеленского

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в понедельник, 30 января, заявил, что Владимиру Зеленскому следует объявить импичмент, поскольку его действия нарушают конституцию страны, – сообщают СМИ.

На своем YouTube-канале Соскин, в том числе, говорит: «Зеленский разгромил Конституционный суд? Да разгромил. Он незаконно отстранил от власти главу Конституционного суда? Да, незаконно. Все судьи это признали. А почему этот человек не восстановлен? Почему не начали процедуру импичмента Зеленского за нарушение Конституции? Зеленский нарушил пятую статью конституции и фактически узурпировал власть, не предоставляя достоверной информации о потерях ВСУ на фронте. Сколько уже ушло в мир иной десятков тысяч, сколько инвалидами стало, почему мы не знаем? Мы простые граждане Украины этого не знаем».

«Зеленский принял закон «О медиа», который уничтожает свободу слова внутри страны», – отметил также украинский политик.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»