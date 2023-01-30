Подоляк заявил, что МОК подкуплен россиянами

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник, 30 января, заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) куплен за российские деньги, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В своем микроблоге в Twitter Подоляк написал: «МОК – пропагандист войны, убийства и разрушения. МОК с удовольствием наблюдает за уничтожением РФ Украины, а затем предлагает России платформу для пропаганды. Очевидно, что российские деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не имеют запаха украинской крови. Верно, мистер Бах?»

Напомним, на прошедшей неделе Томас Бах заявил, что допускает участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Отстранение спортсменов на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии», – заявил глава МОК.

Киев, Иван Бабурин

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