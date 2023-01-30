Дания решила отдать Украине все свои самоходные артиллеристские установки

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Одессе в понедельник, 30 января заявила, что Копенгаген передаст Украине все свои самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава датского кабмина заявила: «Мы передаем все наши 19 установок Caesar. Дания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется – вооружением, гуманитарной помощью, обучением украинских военных».

В ответ Зеленский вручил Фредериксен Орден «Княгини Ольги» 1-й степени и поблагодарил за усиление украинской артиллерии.

«Благодарю лично премьер-министра и министра обороны Дании за готовность Дании присоединиться к нашей танковой коалиции», – заявил глава киевского режима и добавил, что также обсудил с премьер-министром Дании возможность усиления противовоздушной и противокорабельной обороны для юга Украины.

«Ключевой вопрос при этом – скорость. Это касается абсолютно всех стратегических партнеров и друзей, которые хотят поддержать Украину», – заявил Зеленский.

Одесса, Иван Бабурин

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