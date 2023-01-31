На Украине хотят сделать польский язык обязательным для поступления в ВУЗы

Вице-премьер Украины Ирина Верещук во время совещания с представителями минобразования и Украинского центра оценивания качества образования во вторник, 31 января, заявила, что польский язык необходимо сделать обязательным для поступления в вузы страны, – сообщают украинские СМИ.

В частности, Верещук сказала: «Мы должны переходить к конкретным действиям, чтобы интегрироваться в европейское пространство. Первый шаг – изучение языков стран соседей. И этот шаг должен быть обоюдным: поляки готовы включить украинский язык как иностранный в список учебных предметов. В то же время украинская сторона должна разработать стратегию сдачи экзаменов по польскому языку. И если для этого нужно вносить изменения в законодательство, необходимо начинать этот процесс уже сегодня. Поляки со своей стороны готовы включить украинский язык как иностранный в перечень».

«Объединение с поляками – залог устойчивого развития и безопасности. А образование и язык – это главные инструменты, с которых начинается такое объединение», – подчеркнула украинский вице-премьер.

Киев, Иван Бабурин

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