В Николаеве планируют подготовить «секретные бомбоубежища» для депутатов

Мэр украинского города Николаев Александр Сенкевич во время очередного онлайн-заседания во вторник, 31 января, заявил, что городе для депутатов хотят обустроить секретные бомбоубежища, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Во время своего выступления николаевский градоначальник сказал: «Это место будет засекречено, информация о расположении луны будет передана вам лично. Такие места мы сможем оборудовать в четырех районах Николаева, чтобы было удобнее депутатам находиться в секретных хранилищах или так называемых «пунктах несокрушимости», в которых всегда будет электричество и доступ в интернет для участия в заседаниях горсовета. Сейчас из-за этой проблемы депутатам иногда не хватает голосов для принятия решений».

Со своей стороны николаевские народные избранники сообщили мэру, что многие из них не проживают сейчас в Николаеве, а участвовать в заседаниях в онлайн-формате тоже зачастую не могут из-за отсутствия интернета или света.

Николаев, Иван Бабурин

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