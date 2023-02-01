ВС РФ уничтожили почти 300 украинских боевиков за сутки

Вооруженные Силы РФ заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении и уничтожили почти 300 украинских боевиков за сутки. Авиация, ракетчики и артиллерия поразили 88 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику противника в 131 районе.

По данным Минобороны РФ, на Купянском направлении артиллерия «Западной» группировки войск нанесла огневое поражение 14-й и 92-й механизированным бригадам ВСУ под Гряниковкой, Тимковкой Харьковской области и Новоселовским в Луганской народной республике. Ликвидированы до 30 боевиков, гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении армейская авиация и артиллерия группировки войск «Центр» уничтожили до 95 украинских военных, три боевые бронемашины около Стельмаховки, Червоной Дибровы, Кузьмино в ЛНР и Торского в Донецкой народной республике.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции во время наступления на Донецком направлении. Около Доброволья в ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ. А всего в районах Тоненького, Нелеповки и Северного противник лишился более 100 человек, танка, трех бронемашин, гаубицы «Мста-Б», боевой машины РСЗО «Ураган», самоходной артиллерийской установки «Caesar» производства Франции.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях авиация, артиллерия и подразделения группировки войск «Восток» разбили несколько подразделений противника. Под Угледаром, Новоселком, Мирным в ДНР ВС РФ ликвидировали более 60 украинских военных, танк, БМП, два бронетранспортера.

«Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна Д-20. В районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Около озера Кулик на Херсонском направлении ВСУ лишились двух моторных лодок и порядка 10 человек десанта. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены украинская самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов.

В Сумской области ВС РФ разбили цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ около Шостки.

Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников, перехватили три снаряда РСЗО HIMARS производства США.

Москва, Наталья Рязанова

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