Зеленский призвал Тбилиси «предотвратить казнь» «украинского гражданина» Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский поздно вечером в среду, 1 февраля, обратился с призывом к Тбилиси и «всему миру» «предотвратить казнь» и освободить «украинского гражданина» и бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter предводитель киевского режима написал: «Прямо сейчас украинского гражданина, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили медленно убивают. Сам факт того, что нам до сих пор приходится бороться с такой попыткой де-факто публичной казни человека в Европе в XXI веке – это позор!

«Учитывая угрозу его жизни, призываю грузинские власти вспомнить свои обязательства по европейским нормам защиты прав человека, прекратить злоупотребления и освободить Михаила! Украина предложила решения. Я призываю мир помочь спасти жизнь Михаилу и предотвратить его казнь», – написал Зеленский в своем микроблоге.

Следует отметит, что украинские СМИ также пишут, что ранее в среду, 1 февраля, во время совместной пресс-конференции с главой Австрии Александром Вон дер Белленом в Киеве Зеленский показал журналистам фотографии «истощенного экс-президента Грузии» и заявил, что уверен в том, что руководство Грузии намерено убить Саакашвили.

Киев, Иван Бабурин

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