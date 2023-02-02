МИД Украины: Грузия не достойна членства в ЕС

Киев продолжает требовать от Тбилиси выпустить из тюрьмы «гражданина Украины» Михаила Саакашвили.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в своём заявлении МИД Украины обвинил руководство Грузии в «бесчеловечности».

Киев заявляет, что действия Тбилиси «идут вразрез» с европейскими устремлениями Грузии.

«В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михаилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Грубое нарушение прав человека по отношению к украинскому гражданину идет вразрез с задекларированным курсом Тбилиси на обретение членства в ЕС, свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии. Призываем грузинские власти немедленно прекратить издеваться над Михаилом Саакашвили и передать его Украине. Не играйте с жизнью человека ради политической мести», – говорится в сообщении МИД Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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