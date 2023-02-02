ВС РФ во время наступления уничтожили более 200 украинских боевиков

Российские силы успешно шли в наступление на Красно-Лиманском направлении и уничтожили более 100 украинских военных. Группировка войск «Центр» нанесла поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Кармазиновки Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества. Разбиты шесть боевых бронемашин и гаубица Д-30, сообщили в Минобороны РФ.

На Донецком направлении продолжается наступление подразделений «Южной» группировки войск. Противник лишился 50 боевиков, танка, бронетранспортера, гаубиц «Мста-Б» и Д-30 под Первомайским и Васюковкой Донецкой Народной Республики.

На Купянском направлении армейская авиация и артиллерия «Западной» группировки войск ликвидировали 25 украинских военных, бронемашину около Новоселовского в ЛНР. Под Волчанском Харьковской области разбиты три машины РСЗО «Град» противника.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях группировка сил «Восток» лишила ВСУ более 65 военных и четырех бронемашин под Полтавкой Запорожской области и Угледаром в ДНР.

На Херсонском направлении артиллерия уничтожила два склада боеприпасов ВСУ в районах города Херсон и Змиевки.

За сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 105 районах. В районе Краматорска уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США. Киевский режим лишился еще трех складов ракетно-артиллерийского вооружения на территории ДНР и Запорожской области.

«Авиацией ВКС в районе Малокатериновки Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей 35Д6, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS и пять украинских беспилотников в небе над Голиково, Кременной в ЛНР, Берестовым Харьковской области и Песчаным Херсонской области.

Москва, Наталья Рязанова

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